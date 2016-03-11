ضبط مطلوبين فى قضايا قتل بالدقهلية وبحوزتهما "بندقيتان آلى"

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على مطلوبين فى قضايا قتل، وشروع فى قتل، وسرقة، ومخدرات، وبحوزتهم بندقيتان آلى داخل الزراعات بناحية دكرنس.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية بضبط كل من محمود عبد الملك الشربينى، سيد أحمد، وشهرته فلانتينو، 34 عاما، عاطل، ومدرج جنائيا والسابق اتهامة فى 5 قضايا شروع فى سرقة وتبديد، وضبط راضى أشرف شلبى على أبو العز، 21 عاما، عاطل، ومدرج جنائيًا، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا سرقة بالإكراه، وقتل عمد، واتجار بالمخدرات، وصادر ضده أحكام بالسجن المؤبد فى قضية شروع بالقتل فى القضية 517-2015 شمال المنصورة، والسجن المؤبد فى قضية إحداث عاهة مستديمة، والسجن المؤبد فى القضية 5161-2014 جنايات مركز دكرنس، والسجن المشدد 5 سنوات، فى قضية استعمال قوة.

وردت معلومات إلى رئيس مباحث دكرنس باتخاذ المطلوبين أحد الأراضى الزراعية فى زمام قرية ديمشلت، التابعة لدائرة المركز، مكانا للاختباء، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم بندقيتان آلى، وخزنة بها 30 طلقة من ذات العيار، وأخرى بها 10 طلقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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