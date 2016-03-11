الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق وتميل درجات الحرارة نحو ارتفاع تدريجي وطفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل الضباب المتفرق أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 22 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء قد تصل 40 كم/ساعة أحيانا في عمق المناطق الشمالية.

البحر .. متوسط الموج .. يضظرب أحيانا في عمق المناطق الشمالية .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق قد يصل خمسة أقدام في عمق المناطق الشمالية .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و 32 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و 19 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة التاسعة و 29 دقيقة مساء.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 30 19 90 25 .

> دبي 29 20 90 30 .

> الشارقة 30 19 95 30.

> عجمان 29 19 95 30.

> أم القيوين 29 18 90 35 .

> رأس الخيمة 30 17 90 35 .

> الفجيرة 28 20 80 30.

> العين 31 18 85 20 .

> ليوا 31 17 95 20 .

> الرويس 28 18 90 30 .

> السلع 28 18 90 30.

> دلما 27 19 85 35 .

> طنب الصغرى 26 19 85 45 .

> طنب الكبرى 26 19 85 45 .

> أبوموسى 27 19 85 40.