تقرير في الجول - احكم بنفسك.. هل يستحق نجوم الدوري الانضمام لمنتخب مصر؟

قبل كل تجمع لمنتخب مصر تعقد الاستوديوهات التحليلية التحليلية لمناقشة اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر ومدى صحتها.

العديد من الأسماء تتألق في بطولة الدوري المحلية ويكون تألقهم مفتاح انضمامهم لمنتخب مصر. لكن هل كل من يتألق محليا، لديه الفرصة لتمثيل المنتخب؟

يهدف المنتخب في الفترة الحالية لتكوين فريقا قويا، يكون مفتاح تأهل مصر إلى بطولتي كأس الأمم الإفريقية المقبلة 2017 والمنافسة عليها، ونهائيات كأس العالم 2018 بروسيا أيضا.. والبداية من مباراتي نيجيريا المقبلتين.

"أشعر بالمرارة لعدم انضمامي إلى تشكيلة المنتخب وأشعر بحزن أكبر عندما يقولون إنني وصلت إلى 30 عاما رغم المجهود الكبير الذي أبذله والذي يمكن مقارنته بمهاجم لم يتجاوز 20 عاما".. هكذا عبر حسام باولو هداف الدوري ومهاجم سموحة لوكالة "رويترز" عن غضبه لعدم الانضمام لمنتخب مصر.

هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر ضم العديد من الأسماء الجديدة لقائمة منتخب مصر خلال المعسكرين الأخيرين، بداية من العائد عصام الحضري صاحب الـ 43 عاما، مرورا بنور السيد "30 عاما" - حمادة طلبة "35 عاما" - أحمد رؤوف "35 عاما" - مروان محسن "27 عاما" ووصولا إلى محمد مجدي "22 عاما".

وبخلاف تلك الأسماء، فهناك أسماء أخرى تألقت في بطولة الدوري، وطالب الجمهور بانضمامها للمنتخب.

حسام باولو

حسام باولو مهاجم سموحة، هداف الدوري عن الموسم الماضي بعشرين هدف والهداف الحالي لمسابقة هذا الموسم برصيد 11 هدفا.

كل الخواص تقوده للمنتخب لكن ماذا إن علمنا أنه أتم عامه الـ 32 بالفعل؟

مهاجمين منتخب مصر الحاليين حسب التجمعين الأخيرين بالإضافة للمحترفين هم "أحمد حسن (كوكا) - باسم مرسي - عمرو جمال - مروان محسن - أحمد رؤوف".

عمرو بركات

نجم نادي مصر للمقاصة عمرو بركات يبلغ من العمر 24 عاما ويلعب في الجناح الأيسر بوسط الملعب أو المهاجم المتأخر.

بركات سجل هذا الموسم 5 أهداف في بطولة الدوري، كلها من تصويبات قوية من خارج منطقة الجزاء، ويقدم أداءا رائعا مع ناديه الفيومي للموسم الثاني على التوالي.

يلعب بركات في مركز المهاجم المتأخر، والذي يضم أسماء "عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - محمود كهربا - محمد صلاح - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - عمرو وردة" حسب التجمع الأخير بالإضافة للمحترفين.

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أحمد جعفر

مهاجم الزمالك السابق لم تتوقف مسيرته بعد الخروج من القلعة البيضاء. حاول التواجد على الساحة مع إنبي والآن مع بتروجيت، وتحت قيادة طلعت يوسف المدرب الجديد للنادي البترولي، سجل أحمد جعفر هذا الموسم 8 أهداف ينافس بهم على صدارة الهدافين.

أحمد جعفر يطالب بالانضمام لمنتخب مصر بما أنه أحد مسجلي الأهداف بغزارة في الدوري.

مهاجمين منتخب مصر الحاليين حسب التجمعين الأخيرين بالإضافة للمحترفين هم "أحمد حسن (كوكا) - باسم مرسي - عمرو جمال - مروان محسن - أحمد رؤوف".

حسام عاشور

متوسط ميدان النادي الأهلي أو "المسمار" كما يحب جمهور الفريق الأحمر أن يطلق عليه.

حسام عاشور أتم منذ أيام عامه الـ 30 ومع ذلك فهو لا يملك بجعبته سوى 12 مباراة دولية.

أرقام حسام في بطولة الدوري رائعة وجمهور فريقه يرى أنه الأحق بالتواجد في منتخب مصر.

ويضم مركز المحور الدفاعي في المنتخب حاليا حسب التجمعين الأخيرين بالإضافة للمحترفين، أسماء "محمد النني - إبراهيم صلاح - صالح جمعة - طارق حامد - حسام غالي - نور السيد".

محمد فاروق

لاعب أخر يقدم مستوى رائع هذا الموسم محليا هو محمد فاروق لاعب الإنتاج الحربي ولاعب الأهلي السابق.

فاروق صاحب الـ 26 عاما شارك في 10 مباريات هذا الموسم، سجل فيهم 3 أهداف وصنع 4، ورشحه البعض للتواجد في قائمة منتخب مصر.

محمد فاروق يلعب في مركز المهاجم المتأخر، والذي يضم أسماء "عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - محمود كهربا - محمد صلاح - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - عمرو وردة" حسب التجمعين الأخيرين بالإضافة للمحترفين.

أحمد كابوريا

لاعب النادي المصري انضم لهم بداية الموسم قادما من نادي مصر للمقاصة.

كابوريا يقدم موسم استثنائي بالنسبة له ولفريقه، إذ شارك صاحب الـ 28 عاما في 21 مباراة مع فريقه، سجل فيهم 4 أهداف وصنع 7 أخرين لزملائه.

يلعب كابوريا في مركز المهاجم المتأخر، والذي يضم أسماء "عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - محمود كهربا - محمد صلاح - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - عمرو وردة" حسب التجمعين الأخيرين بالإضافة للمحترفين.

بالاستعانة بما سبق من أسماء لاعبين تألقوا في الدوري بالفترة الأخيرة، وبالنظر لأعمارهم التي ربما كانت تخفى على بعضكم، ومقارنة بالأسماء التي تتواجد في قائمة المنتخب حاليا.. من بين هؤلاء يستحق التواجد في منتخب مصر بالفترة المقبلة؟