أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أزمة للأهلي.. إصابة مسعد عوض

Google+ Print
أزمة للأهلي.. إصابة مسعد عوض أزمة للأهلي.. إصابة مسعد عوض

تعرض مسعد عوض حارس الأهلي للإصابة في مران الفريق يوم الجمعة استعدادا لمواجهة ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفشل مسعد في استكمال المران بعد أن تعرض لكدمة قوية في الركبة ليتسبب في أزمة للأهلي نظرا لتواجد حارسين فقط مع الفريق في أنجولا.

الأهلي يغيب عنه حارسه الأساسي شريف إكرامي بعد تعرضه للإصابة أمام غزل المحلة في الدوري.

وأكد خالد محمود طبيب الفريق أن مسعد عوض سيتم فحصه ليلا لتحديد إمكانية لحاقه بالمباراة من عدمها.

وفي حالة غياب مسعد عوض عن المباراة سيضطر الأهلي لخوض مباراة ريكرياتيفو ليبولو بحارس واحد فقط هو أحمد عادل عبد المنعم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع