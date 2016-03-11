محافظ دمياط يحيل 20 من العاملين بالوحدة الصحية إلى التحقيق العاجل

شنت لجنة الانضباط الإدارى بديوان عام محافظة دمياط حملة تفتيشية اليومن الجمعة، على الوحدة الصحية، وبمراجعة سجلات الحضور تبين انصراف 14 عاملا بالوحدة دون وجود إذن أو خط سير لهم، وبالمرور على الوحدة الصحية بـ"الرحامنة" تبين غياب 4 موظفين من أول اليوم، و2 تركوا العمل، وانصرفوا دون خطوط سير أو تصريح خروج.

وبالتوجه إلى الوحدة الصحية بأبو جريدة تبين عدم وجود طبيب بشرى بالوحدة.. ووجه المحافظ تعليماته بإحالة المخالفين بكل من الوحدة الصحية لمديرية الشئون الصحية للتحقيق العاجل والعرض بالنتيجة.

محافظ دمياط يحيل 24 عاملا بالمحافظة للتحقيق العاجل بسبب تركهم للعمل

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