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30 مارس.. محاكمة "طفل رضيع" لاتهامه بالتعدى وتلويث مياه النيل فى سوهاج

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30 مارس.. محاكمة "طفل رضيع" لاتهامه بالتعدى وتلويث مياه النيل فى سوهاج 30 مارس.. محاكمة "طفل رضيع" لاتهامه بالتعدى وتلويث مياه النيل فى سوهاج
يخضع طفل رضيع، يبلغ 10 أشهر، ووالده للمحاكمة فى 30 مارس الجارى، لاتهامهما فى الجنحة رقم 1858 "تعدى وتلويث" لنهر النيل بقرية السمطا فى سوهاج.

وتمكن العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج من احتواء أزمة الطفل الرضيع، حيث قرر تحرير محضر لمسئول حماية النيل، الذى أثبت فى محضره قيام الطفل ووالده بالتعدى على النيل وتلويثه دون أن يتحرى الدقة، تم توجيه المتهم بضرورة التوجه للمحكمة فى الموعد المحدد، وبرفقته الطفل وشهادة الميلاد الخاصة به؛ لتسليمهما لرئيس المحكمة لتبرئة نجله.

وترجع الواقعة عقب قيام مسئول حماية النيل بمركز البلينا أثناء مروره بقرية السمطا دائرة المركز لبيان المخالفات والتعديات على نهر النيل، وجد حالة تعدى بالإضافة إلى مخلفات ملقاة على النيل بالمنطقة، وحرر محضر ضد عبد الرحمن.ع.م.أ، 56 عامًا، ونجله "محمد" مواليد 4/ 4/2015 يتهمهما فيه بالتعدى على النيل وتلويثه، وذلك بعد سؤاله الأهالى عن صاحب التعدى وهل لديه أولاد وحرر المحضر على هذا النحو ضد الأب ونجله الطفل دون تحرى الدقة، وعقب ذلك ورد إعلان للأب والطفل للمسول لجلسة أمام المحكمة للطفل والأب فى 30 مارس 2016.
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