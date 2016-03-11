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حبس تشكيل عصابى يتاجر فى العملات الأجنبية بكفر الشيخ

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حبس تشكيل عصابى يتاجر فى العملات الأجنبية بكفر الشيخ حبس تشكيل عصابى يتاجر فى العملات الأجنبية بكفر الشيخ
قرر المستشار أحمد عبدالحى، رئيس نيابة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، حبس "ياسر.ع.ع.ه" 37 سنة سمكرى سيارات، و"إبراهيم.ا.م" 20 سنة عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق فى تجارتهما فى العملات الأجنبية.

كانت مباحث قسم أول كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد سكران، ضبطت -تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ- المتهمين المذكورين، بحوزتهما 75 ألف و750 دولارا أمريكيا، و6105 جنيهات إسترلينى، و14 ألف ريال سعودى، و226 ألف و750 جنيها مصريا، وبمواجهتهما، أقرا بالإتجار فى العملات الورقية مستخدمين السيارة رقم 703609 ملاكى الغربية ماركة متسوبيشى لانسر المملوكة للأول، وهواتف محمولة لتسهيل تجارتهما، تحرر المحضر رقم 2040 جنح قسم أول، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


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