حبس عاملين ونجار بتهمة التعدي علي أمين شرطة بالغردقة‎

قرر المستشار عبدالكريم نجيب وكيل نيابة الغردقة باشراف مصطفي حسني مدير النيابة حبس عاملين ونجار 4 أيام علي ذمة التحقيفات في واقعة تعديهم بالضرب علي أمين شرطة بمستشفى الغردقة العام، إثر تدخله لإنهاء مشاجرة بينهم وبين موظفين بالمستشفى بعد رفض المواطنين سداد قيمة رسوم زيارة والدتهم المحجوزة بالمستشفى.

كان اللواء عادل التونسي مدير امن البحر الاحمر قد تلقي اخطارا من قسم شرطة ثان الغردقة يفيد بإصابة “محمد أحمد عز الدين محمد”، أمين شرطة من قوة القسم ومعين بخدمة تأمين مستشفى الغردقة العام، بجرح سطحي بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة تعدي عاملين ونجار مقيمين بشارع السلام الدهار بالغردقة، بالضرب وإحداث ما به من إصابات ووقعت الإصابات حال تدخل أمين الشرطة لإنهاء مشاجرة بين المذكورين، وبعض موظفي المستشفى إثر رفضهم سداد قيمة رسوم زيارة والدتهم المحجوزة بالمستشفى.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2510/ 2016 جنح القسم، وجار عرض المشكو في حقهم على النيابة العامة.