تقرير في الجول – لماذا يرغب ميسي وأجويرو في العودة للأرجنتين؟

علاقة اللاعب الأرجنتيني الوطيدة للغاية بناديه ربما لن تجد ما يصفها أكثر من كلمات مارادونا الثقيلة بعض الشيء عندما وصف مشاهدة بوكا جونيورز بممارسة الجنس مع الفنانة الأمريكية جوليا روبرتس.

الكرة والملاعب الأرجنتينية هي الأكثر شغفا من بين الدول اللاتينية بلا شك، السوبركلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت.. غناء جماهير سان لورينزو وضوضاء جماهير إندبندنتي وغيرها صنع طابعا مميزا للكرة في بلاد الفضة.

"الجميع يعلم أن قلبي ينتمي إلى نيولز أولد بويز".. هكذا قال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والذي أمضى أكثر من نصف عمره على سواحل المتوسط في كاتالونيا.

هذا الأمر يأتي بعد أشهر قليلة من ظهور نجله تياجو الذي ارتدى قميص الفريق الأرجنتيني ليزرع بداخله حب الفريق الذي لم يلعب له ليو ميسي منذ أن كان مراهقا وهو أمر ربما لن تراه مع الإنجليز أو الإيطاليين أو الإسبان أنفسهم كذلك حتى اللاعبين البرازيليين.

هناك رابط قوي وغريب يجمع اللاعبين الأرجنتينيين بأنديتهم الأولى على الأخص ودائما ما يحاولون أن ينهوا مسيرتهم في هذه الأندية.

هل تعلم أين أنهى مارادونا وريكيلمي وبابلو أيمار وفيرون وأورتيجا مسيرتهم؟ الإجابة أنديتهم الأولى.. لماذا عاد تيفيز للأرجنتين لماذا قرر أجويرو ألا يجدد بعد 2018 لمانشستر سيتي من أجل إندبندنتي.

تيفيز مثلا على سبيل المثال لم يخفي هذا السر أبدا.. في كل مكان ذهب إليه كان يقول أنه لا ينتظر حتى يعود لأحضان البومبونيرا ويرتدي قميص بوكا جونيورز من جديد، الأمر ستجده في تصريحات ماسكيرانو ودي ماريا أيضا ومع أمثلة كثيرة الأمر ليس مجرد كلام.

لكن ما السبب؟

أندريس بورجو صحفي أرجنتيني ومؤلف أحد أشهر الكتب الكروية في بلاد الفضة عن تشجيعه لريفر بليت في رحلته مع الهبوط عام 2011 تحدث لـFilGoal.com عن هذا الأمر.

وقال "السبب مثلا أن جميعهم غادر الأرجنتين وهم صغار ولم يلعبوا كثيرا بقميص أنديتهم على سبيل المثال إيجوايين لم يلعب سوى 30 مباراة، دي ماريا لم يلعب 40 مع روساريو".

وأضاف "أما ميسي فلم يلعب من قبل لنيولز، هم يريدون أن يدفعون جزء من حبهم لأنديتهم بالتضحية باللعب في أوروبا والعودة لرد الجميل".

وأردف "المختلف في الأرجنتين عن البرازيل مثلا أن الكرة المحلية هنا بها شغف أكثر والعاطفة تتحكم في لاعبينا أكثر لذلك لن تجد هذا الأمر يحدث كثيرا في البرازيل بعكس الأرجنتين".