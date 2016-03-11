مجلس الأمن يدين الهجوم المسلح على قافلة إنسانية فى دارفور

> أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقوة اليوم الجمعة هجوم مسلحين مجهولين على قافلة تنقل مساعدات إنسانية فى إقليم دارفور المضطرب فى السودان يوم الأربعاء الماضى.

وقال المجلس فى بيان إن القافلة كانت تسير فى حراسة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى طريقها من كُتم إلى دجاريدو فى ولاية شمال دارفور.

وقتل فى الهجوم جندى من جنوب أفريقيا وأصيب آخر، وقال البيان "دعا أعضاء مجلس الأمن حكومة السودان للإسراع بإجراء تحقيق شامل فى الهجوم وتقديم الجناة للعدالة."

وأضاف أن مثل هذه الهجمات ربما ترقى لمرتبة جرائم حرب بموجب القانون الدولى، ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن هناك تقارير عن تشريد أكثر من 105 آلاف مدنى من منطقة جبل مرة فى دارفور منذ منتصف يناير كانون الثانى 2016 بسبب تصاعد أعمال العنف وأن العدد يتزايد.

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