أستاذ طب نفسى: أبحاث لاكتشاف أدوية تعالج ألزهايمر بشكل نهائى

تحدث الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى ومؤسس قسم الطب النفسى بجامعة عين شمس، ومستشار الطب النفسى بمنظمة الصحة العالمية- خلال المؤتمر الثالث لقسم طب المسنين بكلية الطب جامعة عين شمس، المنعقد حاليًا تحت عنوان "عالم صديق للمسن" عن أهمية التسامح فى حياتنا- عن مرض ألزهايمر وكيفية مواجهته، والتعامل مع مريض ألزهايمر، موضحا أن هناك أبحاثا تجرى حاليا لإيجاد علاج لمرض ألزهايمر خاصة أن الأدوية الموجودة حاليا توقف تدهور حالة المريض فقط ولا تعالجه.

وأكد الدكتور أحمد عكاشة أن السعادة الزوجية هامة جدًا للعيش حياة سعيدة، موضحًا أن الرجل يعتمد اعتمادًا كبيرًا على زوجته لذا إذا توفت يتوفى بعدها بفترة قصيرة جدا، عكس المرأة التى تعرف كيفية الاعتماد على نفسها لذلك تعيش حياة أطول.

وقال د.أحمد "إذا اختلف معك صديق الدراسة فسامحه لأن الإنسان لا يستطيع أن يعوض سنين طويلة مضت من حياته مع هذا الصديق".

وأشار الدكتور "عكاشة" إلى أن المسن يجب أن يعيش حياة سعيدة داخل المجتمع، موضحا أن الشخص لابد أن يشعر بسعادة داخلية حتى يستطيع أن يعيش سعيدا.

من جانبها أشارت الدكتورة هالة سويد أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يناقش وضع المسن فى مختلف أوضاعه الاجتماعية والصحية، وشمل موضوعات عن ألزهايمر، والأمراض المختلفة للمسنين والرعاية الصحية فى دور المسنين، وحقوق المسن بوجه عام وسيخرج بعدة توصيات ترفع من مستوى حياة المسن خلال اختتامه مساء اليوم.

يذكر أن الدكتورة هالة سويد ألقت محاضرة عن الأبحاث المختلفة فى مجال مقاومة الشيخوخة وأمراضها المختلفة، وقالت إن قسم طب المسنين بكلية طب عين شمس أنشأ مركز جامعة عين شمس لأبحاث التعمر وأمراض الشيخوخة، وتم الإعلان عن بدء نشاط المجموعة المصرية لأبحاث الخرف.

افتتح فعاليات المؤتمر أمس رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الوهاب عزت والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب.

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