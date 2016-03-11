مؤتمر المسنين يعلن عن إنشاء مستشفى متنقل لخدمة المسنين لأول مرة فى مصر

أعلنت الدكتورة سلمى السعيد أستاذ مساعد طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار، بكلية الطب جامعة عين شمس، عن إنشاء مستشفى متنقل لخدمة المسنين لأول مرة فى مصر ، بإشراف الجمعية الطبية للمسنين وعلوم الأعمار برعاية أعضاء هيئة التدريس بقسم صحة المسنين فى جامعة عين شمس.

وأكدت الدكتورة سلمى، فى المؤتمر الثالث لقسم طب المسنين بجامعة عين شمس، المنعقد حاليًا بالقاهرة، أن المستشفى المتنقل يقدم خدمة متميزة لكبار السن بنوادى العاصمة ومراكز المسنين، منها خدمة الكشف الطبى الشامل بقياس ضغط الدم، وقياس السكر، وهشاشة العظام، وعمل تقييم شامل لصحة المسن.

وأوضحت أستاذ مساعد طب وصحة المسنين، أن المستشفى المتنقل قدم خدماته لكبار السن بنادى الشمس الرياضى ونادى هليوبولس ونادى السكة ونادى الأمل، ونشاطه مستمر على مدار العام بمختلف أنحاء القاهرة نظرًا للإقبال الشديد على المستشفى المتنقل لكبار السن.

وبدوره أعلن الدكتور أحمد شوقى مدرس طب المسنين بجامعة عين شمس، إنشاء موقع خاص ينشر كل المعلومات المتعلقة بالمسن، باسم "ويكيتعمر" ويهدف إلى تقديم خدمة التثقيف الصحى والخدمات المتاحة للمسنين سواء الصحية أو غير الصحية، وكذلك المنشورات العلمية والمصطلحات المختلفة المتعلقة بالمسنين، موضحا أن هذا الموقع يخدم جميع أفراد فريق رعاية المسن مثل الطبيب، والممرض، وأخصائى العلاج الطبيعى، وأخصائى التغذية، وأفراد الأسرة المرافقين للمسن والمسن نفسه.

وأكد الدكتور أحمد شوقى أن هذا الموقع يقدم للمسنين المعرفة من خلال 4 قطاعات وتم تصميمه باللغة العربية ليخدم المنطقة العربية كلها، ويعتبر مثل الموسوعة حيث يمد المسن من حوله بالمعلومات الجديدة، وهو فى تطور مستمر، ويعرض كل ما يخص المسن من معلومات والموقع يشمل 2600 صفحة.

وأوضح مدرس طب المسنين أن الموقع يقدم خدمة مجلدات التصنيف للخدمات والمعارف لتسهيل جمعها والوصول إليها، حيث يمكن للمسن الحصول على الرعاية المنزلية من خلال الموقع، ويتم فيه تقديم المصطلحات المعرفية المنتشرة بجميع أنحاء العالم العربى لتسهيل الوصول إلى المعلومات والأبحاث والخدمات، وتقديم معظم الأبحاث التى لها علاقة بالمسنين فى العالم العربى سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

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