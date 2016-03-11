لاعب ليفربول السابق يستنكر هتافات جماهير يونايتد ضد ضحايا هيلسبروه

استنكر راي هوتون لاعب ليفربول السابق هتافات جماهير مانشستر يونايتد ضد ضحايا كارثة هيلسبروه والتي راح ضحيتها 96 مشجعا للريدز عام 1989.

بعض من جماهير يونايتد كانت قد أساءت لضحايا هيلسبروه في هتافات خلال مباراة فريقهم مع ليفربول في أنفيلد بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال هوتون في تصريحات لبي بي سي "كان هناك من الحاضرين ناس فقدوا من يحبون في هذه الكارثة وهذا أمر يصعب تقبله".

وأضاف "إنه أمر لا نريد سماعه.. فكما حدث مع جماهير ليفربول من قبل فقد حدث مع لاعبي مانشستر يونايتد في ميونيخ، هذا أمر غير مبرر".

وأردف "كان من المفترض أن تكون ليلة احتفالية فليفربول ومانشستر يونايتد لم يلتقيا من قبل في بطولة أوروبية، على الجماهير أن تقف خلف فريقها، عندما تنخفض لهذا المستوى فهو أمر كريه".