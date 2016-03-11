احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم في مصنع السكر بكوم أمبو

نظمت جمعية العاملين بمصنع سكر كوم امبو الخيرية احتفالية لتكريم حفظة القران الكريم لتشجيعهم علي حفظ كتاب الله.

حضر الاحتفالية عبدالناصر عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان وصابر حسين رئيس مركز ومدينة كوم امبو والمهندس / جمال محمود مدير مصنع سكر كوم امبو و على حمد نائب رئيس مجلس الإدارة ولفيف من العاملين في المصنع واهالي كوم امبو والنائب محمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة كوم امبو.

وقال محمود موسي احد منسقي الاحتفالية أنه تم تكريم الطالب صالح مدثر صالح من مجمع الميراث بالرغامة البلد في كوم امبو والذي فاز بالمركز الأول في حفظ القران الكريم كاملا وحصل علي جائزة العمرة ،بينما فاز بالمركز الثانى الطالب/ محمد جمعه عبد الصبور وحصل علي جائزه ماليه ، كما فاز الطالب/ احمد محمد حسن بالمركز الأول فى ثلاث أرباع القران الكريم، موضحا أنه تم توزيع هدايا على350 من حفظة القران الكريم والمحفظين ومجلس إدارة الجمعية خلال الاحتفالية.