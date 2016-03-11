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غدًا.. الحكم في الطعن على إعدام متهمي خلية ٦ أكتوبر

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غدًا.. الحكم في الطعن على إعدام متهمي خلية ٦ أكتوبر غدًا.. الحكم في الطعن على إعدام متهمي خلية ٦ أكتوبر

أرشيفية

مراسل – ONA:

تصدر محكمة النقض غدًا الحكم في الطعون المقدمة من أعضاء الخلية الإرهابية المتهمين بتنفيذ الهجوم الذي استهدف كنيسة العذراء بمدينة ٦ أكتوبر، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد.

كانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكما في 20 سبتمبر الماضي، بإعدام 5 متهمين شنقا، ومعاقبة آخرين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل آخر، وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص، والهجوم على كنسية العذراء بمدينة ٦ أكتوبر.

وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واعتناق أفكارا متطرفة قوامها تكفير النظام الحاكم والعاملين بالجيش والشرطة، واستحلال دماء وأموال ودور العبادة الخاصة بأبناء الطائفة المسيحية، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وإثارة الفتنة الطائفية، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.

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