إنهاء تجهيز 40 مدرسة بمستلزمات تقنية فى الوادى الجديد بتكلفة 723 ألف جنيه

قال الدكتور غازى البنوانى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم، الجمعة، إن الأجهزة المختصة انتهت من تجهيز 40 مدرسة بمراكز المحافظة الخمسة باعتماد مالى بلغ 723 ألف جنيه.

وأضاف البنوانى أن التجهيزات شملت ماكينات تصوير وأجهزة كمبيوتر وطابعات وكولديرات وثلاجات وطفايات حريق ومراوح، بتمويل من صندوق دعم المشروعات التعليمية بالوزارة برئاسة الدكتور محمد أحمد عمر، وذلك فى إطار استكمال البنية الأساسية لمدارس المحافظة.

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