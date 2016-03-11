سفر وعودة 1219 مصريا وليبيا و229 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر وعودة 1219 مصريا وليبيا و229 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 757 إلى الجانب الليبى، بينهم 284 مصريا و509 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 462 بينهم 386 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و76 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك، وحتى الآن إلى 141 ألفا و752 مصريا.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 105 شاحنات محملة بالبضائع المصرية وعودة 124 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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