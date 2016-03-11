بالصور.. وكيل أوقاف الإسكندرية يترأس قافلة تنويرية لتوعية الشباب

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، قافلة دعوية اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وذلك بإدارة أوقاف شرق الإسكندرية بمناطق "الظاهرية، شدس، باكوس، سموحة".

وحاضر وكيل وزارة الأوقاف عقب صلاة الجمعة بمسجد العلم والإيمان بمنطقة شدس، بحضور عدد كبير من أهالى وشباب المنطقة وألقى ندوة دينية عن يوم الشهيد ومكانة الشهداء عند الله.

كما حث المواطنين على البذل والعطاء والمشاركة الإيجابية فى تربية النشء الصالح وإبعاد الشباب عن الأفكار المسمومة، التى تأخذهم إلى التطرف وضرورة تبنى المنهج الأزهرى الواضح والمعتدل حتى نحافظ على استقرار الأسر المصرية.

ووزعت مديرية الأوقاف عددا من أئمة وعلماء الأوقاف على مساجد شرق الإسكندرية، لأداء خطبة الجمعة الموحدة وعقد ندوات ودروس بالمساجد عقب الصلاة مع شباب وأهالى هذه المناطق.

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