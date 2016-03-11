ضبط مواطن سودانى الجنسية أثناء محاولته التسلل إلى ليبيا بمدينة برانى

تمكن ضباط قسم شرطة برانى والقوة المرافقة، ضبط مواطن سودانى الجنسية أثناء محاولته التسلل إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا اليوم الجمعة، بضبط "ياسين ى ا"- سودانى الجنسية، مواليد 1990 مقيم فى الخرطوم - حيث تم ضبطه عند الطريق بمدينة برانى، وهو فى طريقه لمحاولة التسلل بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، عبر الدروب الصحراوية.

جارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم والعرض على النيابة المختصة.

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