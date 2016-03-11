السيطرة على حريق منزل بالوادى الجديد دون إصابات

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق شب بأحد المنازل بشارع العروبة دون وقوع أى خسائر فى الأرواح إو إصابات، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده إلى باقى المنازل، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق فى منزل بشارع العروبة بجوار المعهد الدينى بمدينة الخارجة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالحادث، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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