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بالصور..ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح

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بالصور..ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح بالصور..ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مطروح، بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة برانى من ضبط متهم بحوزته 2 جوال لمادة tnt المتفجرة و46 ألف قرص مخدر بمدينة سيدى برانى، غرب مرسى مطروح بنحو 140 كيلومترا.

كانت معلومات وردت بقيام "رمضان ع ع ا"- 35 سنة، بدون عمل، مقيم فى برانى بالاتجار فى المواد المخدرة وعقب اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية تم ضبطه داخل مسكنه وضبط السيارة رقم (8419 ج هـ) وبحوزته 46 ألفا و700 قرص لعقار التامول المخدر و2 جوال لمادة tnt شديدة الانفجار وزنت حوالى 60 كيلو جراما، وتبين أنها من مخلفات الحروب .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدرات المضبوطة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح (1)

ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح (2)

ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح (3)

ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح (4)

ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح (5)

ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح (6)

ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح (7)

ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح (8)

ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح (9)

ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح (10)


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