بالصور..ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مطروح، بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة برانى من ضبط متهم بحوزته 2 جوال لمادة tnt المتفجرة و46 ألف قرص مخدر بمدينة سيدى برانى، غرب مرسى مطروح بنحو 140 كيلومترا.

كانت معلومات وردت بقيام "رمضان ع ع ا"- 35 سنة، بدون عمل، مقيم فى برانى بالاتجار فى المواد المخدرة وعقب اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية تم ضبطه داخل مسكنه وضبط السيارة رقم (8419 ج هـ) وبحوزته 46 ألفا و700 قرص لعقار التامول المخدر و2 جوال لمادة tnt شديدة الانفجار وزنت حوالى 60 كيلو جراما، وتبين أنها من مخلفات الحروب .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدرات المضبوطة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

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