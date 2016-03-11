مباحث مطروح تضبط سيارة مسروقة من الإسكندرية قبل 4 سنوات

تمكن ضباط مباحث قسم مطروح والقوة المرافقة، أثناء قيامهم بالمرور الأمنى من العثور على سيارة، بيضاء اللون ماركة شاهين، تحمل لوحات معدنية رقم 9172 س ص ب متروكة على جانب الطريق وبفحصها تبين أنها مسروقة من الإسكندرية قبل 4 سنوات.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا بأنه تم رفع بصمتى الشاسية والموتور للسيارة والموتور للسيارة المضبوطة، وتبين أنها تحمل شاسية رقم 1127727 وموتور رقم 6395941 ومنصرف لها اللوحات المعدنية رقم 9172 س ص ب ومبلغ بسرقتها فى المحضر 14650 لسنة 2012 جنح قسم العطارين بأمن الإسكندرية عن بلاغ إبراهيم أحمد بتاريخ 11 يونيو 2012.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.

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