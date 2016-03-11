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ضبط 5 أسلحة نارية و47 قطعة سلاح أبيض بحوزة خارجين على القانون بكفر الشيخ

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ضبط 5 أسلحة نارية و47 قطعة سلاح أبيض بحوزة خارجين على القانون بكفر الشيخ ضبط 5 أسلحة نارية و47 قطعة سلاح أبيض بحوزة خارجين على القانون بكفر الشيخ
تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط 5 أسلحة نارية بحوزة و47 سلاح أبيض عبارة عن "سيوف، ومطواى قرن غزال، وسواطير"، خلال حملة أمنية بمدينة كفر الشيخ.

وكانت مباحث قسم أول كفر الشيخ، قد شنت حملة بالمدينة تمكنت من ضبط 5 أسلحة نارية بحوزة 5 متهمين هم: "محمد.ن.ا" 24 سنة عاطل، و"كامل.ل.م.س" 35 سنة فلاح، و"ياسر. ل. ا" 19 سنة عاطل، و"يحى.م.ن" 24 سنة عاطل، و"طاهر.ط.ا" 40 سنة موظف، بحوزة كلا منهم سلاح نارى "فرد خرطوش".

كما تم ضبط 47 قطعة سلاح أبيض بحوزة عدد من المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم تجاه المتهمين والمضبوطات.


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