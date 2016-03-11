الطائرات البريطانية تدمر أهدافا لتنظيم «داعش» في العراق

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أن مقاتلاتها ‏واصلت عملياتها العسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، ودمرت عددا من الأهداف في العراق.

وأوضحت الوزارة ، أن طائرات “التورنادو” و”التايفون” شنت أمس، خمس هجمات ‏في شمال وغرب العراق، مدمرة مخزنا للأسلحة وعددا من المواقع القتالية لتنظيم “داعش”، كما شنت المقاتلات أيضا يوم الأربعاء الماضي، أربع هجمات في شمال وغرب العراق، شملت هجوما واسع النطاق على قرية “محصنة”.

كما قصفت المقاتلات البريطانية عددا من المواقع في شمال العراق يوم الثلاثاء الماضي من خلال ثلاث هجمات، بينما قصفت طائرات “التايفون” عناصر “داعش” الذين كانوا يقاتلون القوات الكردية في شمال العراق.