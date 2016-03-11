السيسى: دماء الشهداء كتبت تاريخ الوطن.. ووضعت الأساس لبناء مصر الحديثة

التقى الرئيس السيسى بقادة القوات المسلحة، اليوم عقب صلاة الجمعة، فى مسجد المشير طنطاوى، لتقديم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم، مؤكدًا أن دماء الشهداء هى التى كتبت تاريخ مصر ووضعت الأساس لبناء مصر الحديثة، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات بفضل التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أدى صلاة الجمعة يرافقه الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من قادة وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بمسجد المشير طنطاوى، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد.

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حضر صلاة الجمعة قادة الأفرع الرئيسية، وشيخ الأزهر والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعلماء الأزهر الشريف.

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الرئيس السيسى ينتهى من أداء صلاة الجمعة ويغادر مسجد المشير طنطاوى

بالفيديو.. الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوى لآداء صلاة الجمعة