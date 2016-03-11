وزير الإسكان: الاتفاق مع شركة صينية متخصصة لوضع نظم إدارة العاصمة الإدارية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة شركة "زد تى بى"، وهى أهم شركة متخصصة فى تقنيات وتكنولوجيا المدن الذكية، وتتولى وضع أنظمة الأمن والمرور، والحكومة الإلكترونية، بهذه المدن، وقامت بتنفيذ ذلك فى 200 مدينة بالصين، وتم الاتفاق على الاستعانة بالشركة الصينية فى إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ووضع نظم التحكم بالمدينة، وسيحضر وفد من الشركة قريبا إلى القاهرة، لمناقشة تفاصيل الاتفاق.

وأشار وزير الإسكان إلى زيارة هيئة التخطيط العمرانى، التى تولت تخطيط مدينة شنغهاى الشهيرة، والاطلاع على مخططات حى المال والأعمال، والمنطقة المركزية بالمدينة، التى تحتوى على عدد ضخم من الأبراج، وشرحوا للوفد المصرى كيفية إنشاء كل هذه الأبراج خلال الـ15 عاماً الأخيرة، ومشاهدة صور لهذه المناطق قبل وبعد التخطيط، والتطوير، فهناك تشابه بينها وبين منطقة مثلث ماسبيرو فى مصر، كما شرحوا كيفية التعامل مع هذه المناطق غير المخططة، وتقدير التعويضات العادلة للمتضررين، وبدء أعمال التطوير على الفور، لمصلحة الوطن، والمواطنين، فى وقت واحد.

وقال "مدبولى"، فى تصريحات صحفية، إنه على الرغم من الانبهار بما تم إنجازه فى هذا الوقت القصير، فقد ملأنى الأمل فى مستقبل أفضل لوطننا، وأننا نستطيع بإرادة التغيير أن نغير وجه الحياة فى كثير من مناطقنا العشوائية، وغير المخططة، ونحقق مصلحة كل الأطراف.

>وأضاف "مدبولى" أن الوفد المصرى، الذى يضم مسئولى وزارتى الإسكان والدفاع، زار أيضاً أحد مصانع شركة "CSCEC" الصينية، التى ستتولى إنشاء عدد من المبانى الحكومية بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المصنع متخصص فى وحدات الإسكان الجاهزة، التى يتم تركيبها فى المواقع، لسرعة التنفيذ، وتم التعرف على حجم الأعمال بالمصنع، الذى يقوم كل خط إنتاج به بتنفيذ مليون م2 مبان فى السنة، ولديهم عدة مصانع فى نفس التخصص، وتم الاتفاق أيضاً على الاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن الوفد سيختتم زيارته للصين غدا، السبت، بزيارة المدينة الترفيهية، التى سيتم افتتاحها فى يونيو المقبل، والتى أقيمت على غرار مدينة "والت ديزنى" العالمية، ثم سيتوجه الوفد إلى كازاخستان، حيث سينضم إليه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لزيارة العاصمة الجديدة، التى يتم إنشاؤها هناك، والاستفادة من تجربتهم.

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