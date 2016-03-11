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بالصور.. ضبط سيارة محملة بـ2475 زجاجة خمور مختلفة الأنواع قبل بيعها بسوهاج

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بالصور.. ضبط سيارة محملة بـ2475 زجاجة خمور مختلفة الأنواع قبل بيعها بسوهاج بالصور.. ضبط سيارة محملة بـ2475 زجاجة خمور مختلفة الأنواع قبل بيعها بسوهاج
تمكن النقيب عمر سعد أبو عقرب معاون أول مباحث مركز شرطة طهطا بسوهاج، والقوة المعاونة له، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من الخمور والمواد الكحولية قبل بيعها بالسوق السوداء، حيث بلغت الكمية التى تم ضبطها 2475 زجاجة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد حسين فؤاد مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام عاطل بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، والرائد المزمل نافع، رئيس مباحث المركز.

وتمكن النقيب عمر سعد أبوعقرب، معاون أول مباحث المركز، والنقيب محمد عبدالسلام، معاون مباحث المركز، من ضبط "جرجس. ف. ن. م" 43 سنة عاطل، ويقيم بناحية الصوامعة غرب دائرة المركز، وذلك لقيامه بالاتجار فى ‏المواد الكحولية "بدون ترخيص" أثناء استقلاله السيارة رقم 8152 ص ق ب نقل محملة ‏ بــ"2475" زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع، ومبلغ مالى 600 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 982 إدارى المركز لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة.

المتهم والمضبوطات (1)

المتهم والمضبوطات (2)

المتهم والمضبوطات (3)

المتهم والمضبوطات (4)


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