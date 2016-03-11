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النيابة تستعجل تحريات الأمن فى مقتل "مشاكل" المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا

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النيابة تستعجل تحريات الأمن فى مقتل "مشاكل" المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا النيابة تستعجل تحريات الأمن فى مقتل "مشاكل" المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا
استعجل المستشار أحمد هانى مدير نيابة شمال القاهرة الكلية، تحريات الأمن العام حول واقعة مقتل محمد جوده الشهير بمشاكل على يد قوات الأمن أثناء مطاردته بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الساحل، وإرسال السلاح والذخيرة للفحص والمطابقة بالسلاح والذخيرة التى أستخدمت فى مقتل الشهيد الرائد مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثانى، بمنطقة الزاوية الحمراء.

وأثبت التحريات: "إن المتهم يونس أحمد خال والشهير بـ"خرابة" كان على علم بأن أبن شقيقته محمد جودة الشهير بمشاكل، مرتكب جريمة مقتل الرائد مصطفى لطفى، وأنه على علم بوجود أسلحة وذخيرة بحوزته فضلا على أنه محكوم عليه فى عدة قضايا وارتكب جريمة التستر على متهم هارب، وعثرت أجهزة الأمن بحوزة "مشاكل" على بندقية آلية متطورة، و8 طلقات وخزنة.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، قد صرح بأنه فى إطار ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والمطلوب ضبطها، وردت معلومات أكدتها التحريات باختباء الهارب "محمد جودة محمد علام" وشهرته "محمد مشاكل" مقيم الجعافرة، وأحد المتهمين فى القضية رقم 2274 جنح قسم شرطة الزاوية لسنة 2016 بالإشتراك مع المتهم محمد وحيد سيد موسى غريب وشهرته "كوريا"، فى حادث استشهاد الرائد مصطفى لطفى محمد عبد الكريم "رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة" بشقة "خاله" بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وأوضح أن المتهم سابق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات" آخرهم القضية رقم 18851 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 15238 لسنة 2013 جنايات مركز شبين القناطر ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 25637 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 (مخدرات وسلاح).

وعقب تقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة وقطاعى مصلحة الأمن العام والأمن المركزى، بمأمورية لضبط المذكور وما إن شعر باقتراب القوات، أطلق وابل من الأعيرة النارية، وتم مبادلته من قبل القوات، وأسفر ذلك عن مصرعه وعثر بحوزته على "بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار"، كما ضبط يونس أحمد يونس (خاله) مالك الشقة "مسجل شقى خطر" والسابق اتهامه فى 7 قضايا (فرض سيطرة).

-تفاصيل مقتل أحد المتهمين فى واقعة استشهاد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.. مباحث القليوبية والأمن العام داهم منزل خاله بعد ورود معلومة باختبائه فى الساحل.. والمتهمون تبادلوا إطلاق الرصاص مع القوات
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