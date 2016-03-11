نقص فى المحاليل الطبية بالدقهلية وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء

تعانى محافظة الدقهلية، من نقص شديد فى المحاليل الطبية ( الجلوكوز - الأملاح ) فى جميع الصيدليات منذ أكثر من شهرين، وتسبب هذا النقص فى ارتفاع أسعار المحاليل، وظهور تجار لها بالسوق السوداء.

وأكد الدكتور سعيد شمعة، نقيب الصيادلة بالدقهلية، وجود أزمة نقص لجميع أنواع المحاليل منذ فترة، وقال: نحاول التواصل مع مساعد الوزير لشئون الصيدلة لحل الأزمة، وضخ كميات كبيرة فى الأسواق، موضحا أن خروج إحدى الشركات من السوق، نتيجة بعض المشكلات التى حدثت لها، أثر على سوق إنتاج المحاليل وتغطية الاحتياجات فى القطاع الخاص، وهو ما أثر بالسلب على توافر المحاليل.

وأبدى شمعة تخوفه من أن يكون انخفاض سعر عبوات المحاليل سبب تفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن سعر بيع العبوة من إنتاج الشركات الخاصة للجمهور،هو 3.75 جنيه، بخلاف حساب هامش ربح التاجر، والصيدلى، والنقل.

وأشار أحد أصحاب الصيدليات إلى أن جميع الأنواع من المحاليل غير متوفرة منذ فترة كبيرة، وعند طلب كمية من الشركات والمخازن، يؤكدون وجود نقص شديد، مضيفًا أن هناك بعضًا من مربى الماشية، كانوا يستخدمون تلك المحاليل فى علاجها فتم منعه.

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