أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقص فى المحاليل الطبية بالدقهلية وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء

Google+ Print
نقص فى المحاليل الطبية بالدقهلية وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء نقص فى المحاليل الطبية بالدقهلية وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء
تعانى محافظة الدقهلية، من نقص شديد فى المحاليل الطبية ( الجلوكوز - الأملاح ) فى جميع الصيدليات منذ أكثر من شهرين، وتسبب هذا النقص فى ارتفاع المحاليل، وظهور تجار لها بالسوق السوداء.

وأكد الدكتور سعيد شمعة، نقيب الصيادلة بالدقهلية، وجود أزمة نقص لجميع أنواع المحاليل منذ فترة، وقال: نحاول التواصل مع مساعد الوزير لشئون الصيدلة لحل الأزمة، وضخ كميات كبيرة فى الأسواق، موضحا أن خروج إحدى الشركات من السوق، نتيجة بعض المشكلات التى حدثت لها، أثر على سوق إنتاج المحاليل وتغطية الاحتياجات فى القطاع الخاص، وهو ما أثر بالسلب على توافر المحاليل.

وأبدى شمعة تخوفه من أن يكون انخفاض سعر عبوات المحاليل سبب تفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن سعر بيع العبوة من إنتاج الشركات الخاصة للجمهور،هو 3.75 جنيه، بخلاف حساب هامش ربح التاجر، والصيدلى، والنقل.

وأشار أحد أصحاب الصيدليات إلى أن جميع الأنواع من المحاليل غير متوفرة منذ فترة كبيرة، وعند طلب كمية من الشركات والمخازن، يؤكدون وجود نقص شديد، مضيفًا أن هناك بعضًا من مربى الماشية، كانوا يستخدمون تلك المحاليل فى علاجها فتم منعه.


>- "أطباء الدقهلية" تحيل مدير مستشفى طلخا للتحقيق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»