بعد تصفية أحد المتهمين بقتل رئيس مباحث قسم شبرا الخيمة.. الأمن يشن أكبر حملة أمنية خلال 48 ساعة للقضاء على البؤر الإجرامية بـ"الجعافرة وسرياقوس".. ومدير المباحث يؤكد: القصاص لشهداء الشرطة من أولوياتى

تستعد مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء سعيد شلبى مدير الأمن واللواء دكتور عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية لشن أكبر حملات أمنية خلال الأيام القادمة على بؤر تجار المخدرات الموجودة بقرية الجعافرة التابعة لمركز شبين القناطر وقرية سرياقوس التابعة لمدينة الخانكة، خلال 48 ساعة القادمة، للتخلص من تلك البؤر نهائيا وضبط أباطرة الكيف والمتورطين فى قتل ضباط وأفراد مباحث بشبرا الخيمة والخانكة والتي تسبب قلقا مستمرا طوال الفترة الماضية لرجال الأمن.

وأكد مصدر أمنى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحملات الأمنية مستمرة منذ وقوع حوادث إطلاق النار على رجال الشرطة بالخانكة وشبرا الخيمة والتى أسفرت عن استشهاد النقيب إيهاب جورج معاون مباحث الخانكة و3 من أفراد المباحث واستشهاد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أثناء قيامه بمأمورية فى الزاوية الحمراء لضبط بعض المتورطين فى حادث استشهاد زملائه بالخانكة.

وأشار المصدر إلى أن القوات لن تتوان فى القضاء على أكبر البؤر الإجرامية بالقليوبية والموجودة فى قرى المثلث الذهب "الجعافرة وكوم السمن وشبين القناطر وقرية سرياقوس بالخانكة مؤكدا أن الحملات تتم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى".

وأضاف المصدر أن مباحث القليوبية بعد تولى اللواء دكتور أشرف عبد القادر تشهد ارتفاعا فى الروح المعنوية للضباط والأفراد خاصة أنه بعد توليه المسئولية بـ3 أيام تم تصفية أحد المتهمين الرئيسين وضبط آخر من المتورطين فى مقتل المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وهو المتهم "محمد جودة محمد علام" الذى كان مع المتهم الرئيسى الشهير بـ"كوريا" فى الزاوية الحمراء وقت إطلاق الرصاص على الضابط الشهيد وذلك خلال الحملة الأمنية التى شارك فيها عدد من ضباط مباحث القليوبية وهم كل من الرائد شريف حسام رئيس مباحث المخدرات بشبرا الخيمة، والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ومعاونه النقيب مصطفى هاشم المراغى، والرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث الخانكة، والنقيب عمرو جميل معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، أنه منذ توليه المسئولية بمباحث المحافظة يضع ضمن أهم أولوياته القصاص للشهداء من الشرطة الذين طالتهم إيدى المجرمين أثناء أداء عملهم الوطنى وتقديم المتورطين للعدالة.

وقال عبد القادر إنه تم وضع خطة أمنية وفريق بحث جنائى بالاشتراك مع قطاع الأمن العام للوصول إلى مرتكبى تلك الحوادث واقتحام أخطر معاقل أباطرة المخدرات بشبين القناطر والخانكة لضبط الهاربين من الأحكام الجنائية والمسجلين خطر هنا.

وكانت شنت مباحث القليوبية بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام شنوا حملة أمنية لضبط المتورطين فى قتل المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة. أسفرت الحملة بعد تبادل إطلاق الرصاص عن قتل أحد المتهمين الرئيسين فى الواقعة المتهم "محمد جودة محمد علام" المسجل شقى خطر، وتبين أنه كان مختبئا فى شقة خاله بمنطقة الساحل وتم ضبطه ويدعى "يونس حسن" تاجر ثلج وعثر داخل الشقة على بندقية آلى وكمية من الطلقات.

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