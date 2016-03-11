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إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مسيرة غرب رام الله

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إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مسيرة غرب رام الله إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مسيرة غرب رام الله

>أصيب العشرات من الفلسطينين والمتضامنين الأجانب فى قرية (بلعين) غرب مدينة رام الله اليوم الجمعة بالاختناق الشديد إثر استنشاقهم الغاز المسيل السام، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة بلعين الأسبوعية الرافضة للاحتلال وجدار الضم والتوسع العنصري.

وقد أمطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتظاهرين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والقنابل الغازية من نوع (الصاروخ) التى يصل مداها إلى حوالى ألف متر، حيث تنفجر القنبلة مرتين الأولى حين إطلاقها من البندقية والثانية حينما تقطع نصف المسافة لتعطيها دفعة جديدة لتكمل طريقها ، لتسبب وقوع عدد كبير من حالات الاختناق الشديدة فى صفوف المتظاهرين السلميين.

كما انطلقت مسيرة قبلها من مركز قرية بعلين وبمشاركة الأهالى والنشطاء الدوليين ، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الشهيدة البطلة دلال المغربى قائدة عملية الساحل إحياء لذكرى استشهادها الثامنة والثلاثين.

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