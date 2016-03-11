الجيش السورى يسعى لاستعادة مدينة "تدمر" للتقدم شرقا صوب دير الزور

>قال مصدر قريب من الحكومة السورية إن الجيش السورى مدعوما بغارات جوية روسية يسعى لانتزاع مدينة تدمر التاريخية من تنظيم داعش ليفتح لنفسه طريقا صوب محافظة دير الزور الشرقية فى هجوم بدأ بالفعل هذا الأسبوع.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن سلاح الجو الروسى قصف تدمر عشرات المرات منذ يوم الأربعاء الماضى . وتقاتل القوات الحكومية السورية اليوم الجمعة متشددى داعش على بعد نحو سبعة كيلومترات من الموقع الأثرى الذى سقط فى أيدى الجهاديين فى مايو أيار الماضي.

ووصف رامى عبد الرحمن مدير المرصد العملية بأنها هجوم واسع النطاق لاستعادة السيطرة على المنطقة. وقال المصدر القريب من الحكومة إن الهدف هو "السيطرة على الطريق الواصل من تدمر إلى دير الزور."

ونسف متشددو داعش معابد ومقابر أثرية منذ سيطرتهم على تدمر ووصفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ذلك بأنه جريمة حرب. وتقع تدمر عند مفترق طرق فى منطقة معظمها صحراوي.