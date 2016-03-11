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الإسماعيلي لـ في الجول: الباب مفتوح أمام شيكابالا إذا أراد العودة

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الإسماعيلي لـ في الجول: الباب مفتوح أمام شيكابالا إذا أراد العودة الإسماعيلي لـ في الجول: الباب مفتوح أمام شيكابالا إذا أراد العودة

قال أحمد عبد الحليم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي إن النادي يريد التعاقد مع صانع ألعاب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

ولعب النجم الأسمر في صفوف الدراويش في النصف الأول من الموسم الحالي قبل أن ينهي الزمالك إعارته ويعيده للفريق عقب ظهوره بشكل لافت بالقميص الأصفر.

وقال عبد الحليم لـFilGoal.com:"أي فريق يحتاج لاعبا مثل شيكابالا في مركز صناعة اللعب".

وأضاف "نحترم تعاقدات الأندية مع اللاعبين. إذا أراد شيكابالا الرحيل فنحن نرغب في ضمه".

وأردف "نسعى من الآن لتحديد احتياجات الفريق من اللاعبين الجدد من أجل الموسم المقبل".

وأتم "نريد تجديد عقد مروان محسن لينتهي في 2020 بدلا من 2018".

ويقدم مروان أداء ممتازا مع الدراويش، فسجل حتى الآن 10 أهداف في الدوري المصري الممتاز لم يجد أمامها مدرب منتخب هيكتور كوبر سوى ضمه.

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