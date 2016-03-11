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مهاجم نيجيريا: أؤمن بالمعجزات في مواجهة مصر.. على شعبنا الدعاء من أجلنا

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مهاجم نيجيريا: أؤمن بالمعجزات في مواجهة مصر.. على شعبنا الدعاء من أجلنا مهاجم نيجيريا: أؤمن بالمعجزات في مواجهة مصر.. على شعبنا الدعاء من أجلنا

قال موسيس سايمون مهاجم منتخب نيجيريا إنه يؤمن بحدوث المعجزات في عالم كرة القدم قبل أيام من مواجهتي مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ويستضيف النيجيري نظيره المصري يوم 25 مارس الجاري ثم يتواجه الفريقان مجددا في استاد برج العرب بالإسكندرية بعدها بأربعة أيام.

وقال سايمون لاعب جينت البلجيكي لصحيفة ذا كابول النيجيرية:"أؤمن بالرب وبأن المعجزات قد تحدث".

وأضاف "نعم الجميع يقول إنها مواجهة صعبة لكن مع الرب كل شيء ممكن. لا أحد يستطيع معرفة ما الذي سيحصل. نحتاج فقط لمساندة الجمهور".

وأردف "على النيجيريين الدعاء من أجلنا ثم سنرى النتيجة التي ستسفر عنها المواجهتين".

وتابع "المدرب يمتلك خبرة كبيرة لذا أثق في قدرته على القيام بعمل ممتاز مع مجموعة اللاعبين الذين استدعاهم".

وأتم "بفضل الرب أتمنى تسجيل هدف أو اثنين لمساعدة الفريق في الفوز على في المواجهتين".

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