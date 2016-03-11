تكثيف أمنى حول لجنة انتخابات المنصورة قبل يوم من إغلاق الترشح على مقعد عكاشة

يشهد محيط مجمع محاكم المنصورة، والمنعقد به اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية، تشديدا أمنيا، حيث تتمركز حوله قوات الأمن المركزى، والحماية المدنية، وخبراء الكشف عن المفرقعات، وذلك تحسبا لنشوب أى أعمال شغب.

وكان عدد من العاملين السابقين بقناة الفراعين مع توفيق عكاشة نائب دائرة طلخا ونبروه السابق، والمعروف إعلاميا بنائب التطبيع، هددوا بإثارة الشغب حول مبنى ديوان محافظة الدقهلية، ومجمع محاكم المنصورة، وذلك احتجاجا على فصله من المجلس، عقب لقائه بالسفير الإسرائيلى حاييم كورين.

ويترأس اللجنة العليا للانتخابات، والمنعقدة بالدقهلية، بمجمع محاكم المنصورة، المستشار عبد الحميد همام، رئيس محكمة المنصورة، وعضوية المستشار ضياء عامر رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار الدكتور ربيع الشبراوى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أيمن البقلاوى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار على عتمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان.، خلال الأيام الماضية، وأعلن مجلس النواب على إثرذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد الانتخابات المقرر انعقادها يوم 15 أبريل.

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