الغردقة تتسلم 17 قطعة أرض من العامة للبترول غير مستغلة لإنشاء حدائق عامة

تسلمت مدينة الغردقة 17 قطعة أرض بمساحات مختلفة داخل كردون المدينة، وذلك من أراضى امتياز الشركة العامة للبترول غير المستغلة لإنشاء مشروعات خدمية وحدائق عامة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأراضى نحو نصف مليون متر مربع، وذلك لاستخدامها فى إقامة حدائق عامة ومشروعات خدمية ومحاور مرورية وشوارع جديدة.

وقال اللواء على شوكت، رئيس مدينة الغردقة، إن الشركة العامة للبترول وقعت بروتوكول تعاون بهدف تسليم الأراضى غير المستغلة الخاصة بامتياز الشركة وتبادلها بأماكن أخرى بمدينتى الغردقة.

وأضاف رئيس المدينة أن الهدف من توقيع برتوكول التعاون هى تنفيذ أعمال البناء والتنمية بمدن المحافظة والبدء الفعلى فى تنفيذ مخطط الرؤية المستقبلية والعمرانية، وأن هذا البرتوكول يأتى بعد سلسلة من الاجتماعات المثمرة، التى تناولت هذا الشأن مع رئيس وأعضاء الشركة العامة للبترول ومسئولى البحر الأحمر.

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