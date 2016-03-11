بالصور..رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بشارع الغابة فى الإسماعيلية

قام المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، بالإشراف والمتابعة الميدانية على ما يجرى تنفيذه حاليا من استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الغابة وقص وتهذيب الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء ورفع كل تجمعات القمامة والمخلفات بالمنطقة، بالإضافة إلى إعادة صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة من أجل استعادة بريقها من جديد لتكون متنفسا ورئة لشعب الإسماعيلية وخلال متابعة السكرتير العام للمحافظة ومرافقيه من القيادات التنفيذية لما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ أعمال وبرامج خطة محافظة الإسماعيلية للتطوير والتجميل، والعمل على استعادة الوجه الحضارى والجمالى المشرق للإسماعيلية.

رافق السكرتير العام فى جولته كل من الأمير أبوريد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثانى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام للمحافظة أن هناك خطة تنفيذية تتضمن إعادة تأهيل الغابة من جديد ورفع كفاءتها واستثمارها لتكون متنزها مفتوحا لشعب ومواطنى الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وجهاز التعمير، وأنه جارٍ حاليا إعداد المخطط العام ووضع التصميمات اللازمة للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير الغابة بالشكل الجديد وإعادة رسمها بالشكل الذى يليق باسم الإسماعيلية ومواطنيها.

كما تابع السكرتير العام ما يجرى تنفيذه بالمنطقة من أعمال استكمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات بشارع الغابة والنظافة العامة بالمنطقة.

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