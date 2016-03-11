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صور.. إقبال على الجناح المصري ببورصة برلين السياحية

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بورصة برلين

بورصة برلين

مراسل «ONA»:

شهد الجناح المصري ببورصة برلين الدولية للسياحة، الجمعة، إقبالًا كثيفًا من الزائرين في المعرض خاصة جناح الأقصر وأسوان.

وقال حسن جيلاني، مدير عام التنمية السياحية بالأقصر، إن المعرض فرصة جيدة للتسويق والترويج للمقاصد السياحية في سبيل استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأشار جيلاني، في بيان صحفي اليوم، إلى أنه تم التواصل مع عدد كبير من الشركات لإطلاعهم على العروض المميزة والمقاصد السياحية لزيادة عدد الرحلات إلى الأقصر مؤكدًا ضرورة تنفيذ حملات ترويجية عن فى عدد من الأسواق مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة أن تكون هناك أخبار جيدة خاصة بزيادة عدد التدفقات السياحية.

ولفت إلى أن الجناح المصري، شهد إقبالًا كبيرًا، حيث شهد العديد من الفعاليات الفنية التى جذبت إليها العديد من المشاركين والحضور فى البورصة بجانب مشاركة عدد من قيادات القطاع السياحي في الأقصر وعدد كبير من العارضين، الذين يروجون لفرص الاستثمار والمناطق السياحية بالأقصر بجانب تنظيم لقاءات متعددة مع منظمى الرحلات بأسواق الدول المصدرة للسياحة والإجابة عن استفسارات الشركات عن مصر لتحسين الصورة الذهنية لديهم.

بدوره، أكد الأثري مصطفى وزيري مدير عام أثار الأقصر والمشارك في بورصة برلين أنه سيقوم بإلقاء محاضرة في السفارة المصرية ببرلين عن تاريخ وحضارة مصر لعدد كبير من المهتمين وأصحاب الشركات الساحية والفنادق وذلك على هامش مشاركته في البورصة.

وأضاف أن بورصة برلين تعد من أهم البورصات السياحية العالمية، التي يتم الترويج فيها لمشروعات السياحة، وتجد إقبالًا من الزائرين.

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