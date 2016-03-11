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بعد 32 عامًا من حكمه.. الرئيس الأنجولي يعلن التنحي عام 2018

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بعد 32 عامًا من حكمه.. الرئيس الأنجولي يعلن التنحي عام 2018 بعد 32 عامًا من حكمه.. الرئيس الأنجولي يعلن التنحي عام 2018

الرئيس الأنجولي

أعلن الرئيس الأنجولي، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، اليوم الجمعة، أنه يخطط للتنحي عام 2018، من الرئاسة التي يتولاها منذ عام 1979، مما يجعله واحدًا من أطول الرؤساء بقاء في الحكم في القارة الأفريقية.

وتعتمد أنجولا -ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا- على عائدات النفط الخام في الحصول على أكثر من 90 في المئة من دخلها بالنقد الأجنبي.

وقال دوس سانتوس في خطاب أمام أعضاء الهيئة العليا في حزبه الحاكم بث عبر الإذاعة “اتخذت قرار الرحيل وإنهاء حياتي السياسية عام 2018″، وفقًا لـ”رويترز”.

وبحث الاجتماع المؤتمر المزمع لاختيار قيادة جديدة للحزب الحاكم في وقت لاحق من هذا العام وسبل معالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض النفط الخام في الأسواق العالمية.

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