الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بسوق السيراميك أمام قسم ثان شبرا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل عدد من محلات سوق السيراميك أمام مبنى قسم ثان شبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بسوق السيراميك أمام مبنى قسم ثان شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، برئاسة محمد عبد الرحمن مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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