أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط لحوم وزيوت مجهولة المصدر فى حملة تموينية ببنى سويف

Google+ Print
ضبط لحوم وزيوت مجهولة المصدر فى حملة تموينية ببنى سويف ضبط لحوم وزيوت مجهولة المصدر فى حملة تموينية ببنى سويف
تمكنت مديرية ببنى سويف خلال حملة قادها المحاسب شعبان عبد العال مدير عام التموين من ضبط لحوم وزيوت بدون بيانات ومجهولة المصدر لدى بعض البقالين والمطاعم وإحدى القاعات الشهيرة، بالإضافة إلى محل ملابس لتنظيمه تخفيضا "أوكازيون" وهمى بمدينة بنى سويف.

حيث قامت الحملة التى شارك فيها المهندس سيد خليل مدير إدارة تموين بنى سويف وعدد من مفتشى المديرية والإدارة بتحرير المحضر رقم 4329 لسنة 2016، ضد "ى.ف" مستأجر إحدى القاعات بشارع كورنيش النيل للعثور داخل المطعم على لحوم ودواجن بدون بيانات، ومحضر 3121 جنح القسم لمحل ملابس يمتلكه "ر.س" لتنظيمه أوكازيون شتوى بدون تصريح وبشكل وهمى.

بالإضافة إلى تحرير المحضر 4327 ضد "آ.ع" صاحبة محل بقالة تموينية لحيازتها زيت بدون بيانات، و4330 للعثور على لحوم مفرومة ودهن بأحد المطاعم يمتلكه "ح.ج"، والمحضر 4333 للعثور على زيت مجهول المصدر بمطعم يمتلكه "خ.أ"، والمحضر رقم 4326 لحيازة "ع.ا" زيت بدون بيانات داخل مطعم يمتلكه.


>- ضبط سلع منتهية الصلاحية فى حملة تموينية ببنى سويف

- "تموين بنى سويف" تضبط طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه