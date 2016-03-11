ضبط لحوم وزيوت مجهولة المصدر فى حملة تموينية ببنى سويف

تمكنت مديرية التموين ببنى سويف خلال حملة قادها المحاسب شعبان عبد العال مدير عام التموين من ضبط لحوم وزيوت بدون بيانات ومجهولة المصدر لدى بعض البقالين والمطاعم وإحدى القاعات الشهيرة، بالإضافة إلى محل ملابس لتنظيمه تخفيضا "أوكازيون" وهمى بمدينة بنى سويف.

حيث قامت الحملة التى شارك فيها المهندس سيد خليل مدير إدارة تموين بنى سويف وعدد من مفتشى المديرية والإدارة بتحرير المحضر رقم 4329 لسنة 2016، ضد "ى.ف" مستأجر إحدى القاعات بشارع كورنيش النيل للعثور داخل المطعم على لحوم ودواجن بدون بيانات، ومحضر 3121 جنح القسم لمحل ملابس يمتلكه "ر.س" لتنظيمه أوكازيون شتوى بدون تصريح وبشكل وهمى.

بالإضافة إلى تحرير المحضر 4327 ضد "آ.ع" صاحبة محل بقالة تموينية لحيازتها زيت بدون بيانات، و4330 للعثور على لحوم مفرومة ودهن بأحد المطاعم يمتلكه "ح.ج"، والمحضر 4333 للعثور على زيت مجهول المصدر بمطعم يمتلكه "خ.أ"، والمحضر رقم 4326 لحيازة "ع.ا" زيت بدون بيانات داخل مطعم يمتلكه.

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