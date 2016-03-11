العثور على جثة عامل بالمتحف الإسلامى بالقاهرة فى مياه ترعة بالشرقية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمدينة بلبيس فى الشرقية، منذ قليل، بمساعدة الأهالى، من استخراج جثة لعامل بالمتحف الإسلامى بالقاهرة، من مياه ترعة الإسماعيلية، وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق برئاسة المستشار أمير إلهامى نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد سمير أبو روضة مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد استخراج جثة لشخص من مياه ترعة الإسماعيلية، وتبين أنه يدعى "السيد م م" 39 سنة، عامل بالمتحف الإسلامى بالقاهرة، ومقيم ببولاق الدكرور، وجارى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام.

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