أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة عامل بالمتحف الإسلامى بالقاهرة فى مياه ترعة بالشرقية

Google+ Print
العثور على جثة عامل بالمتحف الإسلامى بالقاهرة فى مياه ترعة بالشرقية العثور على جثة عامل بالمتحف الإسلامى بالقاهرة فى مياه ترعة بالشرقية
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمدينة بلبيس فى الشرقية، منذ قليل، بمساعدة الأهالى، من استخراج جثة لعامل بالمتحف الإسلامى بالقاهرة، من مياه ترعة الإسماعيلية، وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق برئاسة المستشار أمير إلهامى نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد سمير أبو روضة مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد استخراج جثة لشخص من مياه ترعة الإسماعيلية، وتبين أنه يدعى "السيد م م" 39 سنة، عامل بالمتحف الإسلامى بالقاهرة، ومقيم ببولاق الدكرور، وجارى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام.


>- حجز أمين شرطة ترك خدمته بالإسماعيلية وتوجه بمجندين لتفتيش مقاهى بالشرقية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365