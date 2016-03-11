انسحاب الوفد السعودى بعد دفاع الجعفرى عن الحشد الشعبى بالجامعة العربية

ذكر مصدر مسئول فى وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، أن الوفد السعودى انسحب من اجتماعات جامعة الدول العربية بعد كلمة وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفرى التى رفض فيها المساس بالحشد الشعبى وسائر حركات المقاومة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الوفد السعودى انسحب من قاعة اجتماعات جامعة الدول العربية بعد كلمة وزير الخارجية إبراهيم الجعفرى".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الجعفرى "رفض فى كلمته المساس بالحشد الشعبى وسائر حركات المقاومة.

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