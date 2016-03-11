ضاحى خلفان: اختيار أبو الغيط أمينا لجامعة الدول العربية "موفق وإيجابى"

أشاد ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، باختيار المصرى أحمد أبو الغيط، أمينا عاما لجامعة الدول العربية، واصفا قرار تعيينه بالموفق.

وكتب "خلفان" عبر حسابه الشخصى على تويتر: "اختيار أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية اختيار موفق.. الله يسدد خطاه ويكون فى عونه، والدليل على ذلك هو رد الفعل السلبى لإيران وجماعة الإخوان تجاه تعيينه، وردة فعل الإخوان شبيهة بردة فعل إيران ومنسجمة معها".

وتابع: "ستعود جامعة الدول العربية، وتأكدوا أن تغييرا سيحدث فى آلية عملها، وأننا كعرب قادرين على أن نجعل من الجامعة جامعة لا مفرقة".

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رسميا.. أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية رغم التحفظ القطرى

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