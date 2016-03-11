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أمن كفر الشيخ يلقى القبض على مدير عام المساجد فى حكومة الإخوان

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أمن كفر الشيخ يلقى القبض على مدير عام المساجد فى حكومة الإخوان أمن كفر الشيخ يلقى القبض على مدير عام المساجد فى حكومة الإخوان
ألقت قوات أمن كفر الشيخ القبض على الشيخ عبد الفتاح فرج موسى 53 سنة مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف فى عهد جماعة الإخوان المحظورة، وعضو المكتب الإدارى لحزب الحرية والعدالة المنحل، على خلفية صدور أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر بدون ترخيص، وتكدير السلم العام، وإثارة الشغب والفوضى، وغيرها من الاتهامات ، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان فرج يشغل مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف فى عهد جماعة الإخوان المحظورة، وعضو المكتب الإدارى لحزب الحرية والعدالة المنحل لجماعة الإخوان المحظورة، تم عزله من منصبه ليتولى العمل مفتشًا بمديرية أوقاف كفرالشيخ، ونُقل ليتولى منصب إمام وخطيب بأحد المساجد التابعة لإدارة أوقاف بيلا.

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