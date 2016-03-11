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بالصور.. وزير الدفاع يزور مصابى مواجهات الإرهاب ويؤكد: مصر ستظل صامدة

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بالصور.. وزير الدفاع يزور مصابى مواجهات الإرهاب ويؤكد: مصر ستظل صامدة بالصور.. وزير الدفاع يزور مصابى مواجهات الإرهاب ويؤكد: مصر ستظل صامدة
زار الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الضباط والصف والجنود من أبطال القوات المسلحة، الذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم فى التصدى للإرهاب فى شمال سيناء؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية، والذين يخضعون للعلاج حاليًا بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى.

وأكد القائد العام، أن ستبقى صامدة فى مواجهة كافة التحديات بفضل عزيمة وإصرار أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، فى مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار فى كافة ربوع مصر، وأوصى القائد العام بضرورة توفير أقصى سبل الرعاية الصحية والطبية للمصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم فى الدفاع عن أمن مصر وشعبها العظيم.

كما أعرب عن اعتزازه بما لمسه من روح معنوية عالية واستعداد دائم للعمل والتضحية والعطاء بالرغم من إصابتهم.

ومن جانبهم أكد المصابين أن الإصابة لن تثنيهم عن العودة والاستمرار لاستكمال مهامهم المقدسة، من أجل الحفاظ على مصر وشعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

مصابى المواجهات مع الإرهاب ، صدقى صبحى ، وزير الدفاع ، الحرب ضد الارهاب ،سيناء (1)

مصابى المواجهات مع الإرهاب ، صدقى صبحى ، وزير الدفاع ، الحرب ضد الارهاب ،سيناء (2)

مصابى المواجهات مع الإرهاب ، صدقى صبحى ، وزير الدفاع ، الحرب ضد الارهاب ،سيناء (3)

مصابى المواجهات مع الإرهاب ، صدقى صبحى ، وزير الدفاع ، الحرب ضد الارهاب ،سيناء (4)

مصابى المواجهات مع الإرهاب ، صدقى صبحى ، وزير الدفاع ، الحرب ضد الارهاب ،سيناء (5)

مصابى المواجهات مع الإرهاب ، صدقى صبحى ، وزير الدفاع ، الحرب ضد الارهاب ،سيناء (6)

مصابى المواجهات مع الإرهاب ، صدقى صبحى ، وزير الدفاع ، الحرب ضد الارهاب ،سيناء (7)


>القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد فى ذكرى استشهاد الجنرال الذهبى عبدالمنعم رياض.. والرئيس ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى.. والفريق أول صدقى صبحى يقرأ الفاتحة على قبر "السادات"

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