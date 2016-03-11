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الليلة.. أسامة كمال يتحدى وزير المالية ويستضيف مدير مستشفى القصر العيني بالقاهرة 360

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الليلة.. أسامة كمال يتحدى وزير المالية ويستضيف مدير مستشفى القصر العيني بالقاهرة 360 الليلة.. أسامة كمال يتحدى وزير المالية ويستضيف مدير مستشفى القصر العيني بالقاهرة 360

الإعلامي أسامة كمال (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

يعيد الإعلامي أسامة كمال ببرنامجه (القاهرة 360) المذا ع على شاشة( القاهرة والناس) مساء اليوم الجمعه في تمام الساعة العاشرة فتح ملف مستشفى قصر العينى الفرنساوى، بعد تجاهل وزير المالية مما أدى إلى شن كمال هجوما على الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية؛ نظرًا لتجاهل الوزارة تصريحات الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العيني الفرنسي، والتي أكد فيها عدم استطاعته تطوير المستشفى بسبب وجود 5 آلاف موظف به.

ويستضيف كمال مساء اليوم الجمعه في الفقرة الأولى الدكتور نبيل عبد المقصود مدير القصر العيني الفرنساوي ليكشف تفاصيل جديدة فى الأزمة ومن يعوق تطوير الخدمة الصحية وكيف نصل لحلول واقعية.

وفي الفقرة الثانية من البرنامج يحل د. دانيلو تورك رئيس سلوفينيا السابق والمرشح لمنصب الأمين العام للامم المتحدة يكشف لاسامة كمال حقائق الواقع العالمى وهل يتجه العالم لتفكيك الشرق الأوسط وما هو مصير الحرب السورية.

يذكر أن كمال وعد باستضافة مدير مستشفى القصر العيني مرة أخرى ليتحدي تجاهل وزير المالية لمطالبه المشروعة .

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