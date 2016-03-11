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تناولى أطعمة غنية بالحديد والكالسيوم بعد الولادة لتعويض جسمك

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تناولى أطعمة غنية بالحديد والكالسيوم بعد الولادة لتعويض جسمك تناولى أطعمة غنية بالحديد والكالسيوم بعد الولادة لتعويض جسمك
تتناول معظم النساء عقب الولادة الكثير من الأطعمة اعتقادا بأنه يعوضها العناصر الغذائية التى فقدتها أثناء الولادة، إلا أن ذلك يصيبهن بزيادة مفرطة فى الوزن.

وفى السياق أعلن الموقع الالكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فى تقرير نشره مؤخرا عن نظام غذائى صحى يوفر للأمهات الجدد، جميع العناصر الهامة بعد الولادة حيث نصح بـ:

تناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية:


> يؤكد خبير التغذية شيليا جوشى أهمية الوجبات الصحية للمرأة التى تلد لأول مرة، حيث تحتاج طاقة إضافية على الأقل فى أول 6 أشهر من الولادة، لأنها سترضع مشيرا إلى أنها تحتاج مزيد من السعرات الحرارية المتمثلة فى وجبات صغيرة من البروتينات والمكسرات والبقوليات.

تناول أطعمة غنية بالحديد:


>لأن الأم الجديدة تعانى من فقدان الدم، وعدم استقرار مستويات الحديد وتعويض عنصر الحديد يكون بتناول خضروات كالسبانخ وغيرها من الأطعمة الغنية بالحديد.

تناول أطعمة غنية بالكالسيوم:


>من الضرورى الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، المتواجد فى الكثير من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان كالحليب والجبن.

الاكثار من الماء والسوائل:


>لإكثار من تناول السوائل يساعد فى تحفيز حليب الثدى، ويقلل الإمساك، خاصة لدى المرأة حديثة الولادة حيث تناولها كميات كبيرة من الماء والسوائل يجنبها تعاطى أدوية قد تصل أثارها للطفل عبر الرضاعة الطبيعية.

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