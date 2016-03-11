كلوب: هذا هو ليفربول الذي عرفته قبل قدومي

أبدى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لنادي ليفربول رضاه عن نتيجة الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد.

ليفربول سيطر على المباراة بشكل تام، وأنقظ دي خيا مرماه من عديد الأهداف، لينتهي اللقاء بهدفين فقط.

وقال كلوب عقب اللقاء: "النتيجة ليست سيئة لأكون منصفا، لقد كنا في أفضل حالاتنا منذ اللحظة الأولى ولكن كان علينا أن نسجل المزيد من الأهداف".

كلوب أتبع "صوت الجماهير كان رائعا، وكان لدينا فرصا للتسجيل، ولكننا منحناهم الأمل في مباراة الإياب".

وأضاف "الأجواء كانت رائعة، أنا ممتن لكل من خيبنا آمالهم هذا الموسم، واليوم كان أولى خطوات إسعادهم من جديد".

وأتم "تسجيل الهدف الثاني كان في غاية الأهمية، نعلم أن المبارة ذهاب وإياب وأن الأمر لم ينته، ولكننا بهذا الأداء استعدنا ليفربول الذي كنت أعرفه قبل قدومي".