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الغردقة تتسلم 17 قطعة أرض لإقامة حدائق عامة ومشروعات خدمية

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الغردقة تتسلم 17 قطعة أرض لإقامة حدائق عامة ومشروعات خدمية الغردقة تتسلم 17 قطعة أرض لإقامة حدائق عامة ومشروعات خدمية

مراسل «ONA»:

تسلمت مدينة الغردقة، اليوم الجمعة، 17 قطعة أرض بمساحة إجمالية بلغت نصف مليون متر مربع، داخل كردون المدينة، من أراضي امتياز الشركة العامة للبترول غير المستغلة، لاستخدامها في إقامة حدائق عامة ومشروعات خدمية ومحاور مرورية وشوارع جديدة.

وأكد اللواء علي شوكت، رئيس مدينة الغردقة، في بيان صحفي اليوم، أن الشركة العامة للبترول وقعت بروتوكول تعاون بهدف تسليم الأراضي الغير مستغلة الخاصة بامتياز الشركة وتبادلها بأماكن أخرى بمدينتي الغردقة.

وأوضح أن الهدف من توقيع برتوكول التعاون هي تنفيذ أعمال البناء والتنمية بمدن المحافظة، والبدء الفعلي في تنفيذ مخطط الرؤية المستقبلية والعمرانية.

وأشار إلى أن هذا البرتوكول يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات المثمرة التى تناولت هذا الشأن مع رئيس وأعضاء الشركة العامة للبترول ومسؤولي البحر الأحمر.

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